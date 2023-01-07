Бивол может сменить весовую категорию для реванша с Альваресом

Российский боксер Дмитрий Бивол может сменить весовую категорию для реванша против мексиканца Сауля Альвареса.

«Дмитрий может провести реванш с Канело во втором среднем весе (до 76,2 кг), если на кону будет статус абсолютного чемпиона мира. Посмотрим, пойдет ли на это Альварес», — приводит слова представителя команды Бивола ТАСС.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.