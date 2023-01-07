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Сегодня, 13:10

Тренер Магомедова: «Шара пройдет Пауло Косту за 5 секунд, если подготовится»

Тренер Амиров сделал заявление о будущем Шары Буллет в UFC
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Тренер Шарабутдина Магомедова (ака Шара Буллет) по ударной технике Абдуллах Амиров сделал заявление о будущем ученика в UFC.

«Шара пройдет Пауло Косту (топовый средневес UFC. — Прим. «СЭ») за 5 секунд, если пройдет хорошую, стопроцентную подготовку, — сказал Амиров «СЭ». — Почему Коста? Он же мощный. Самым мощным там считается. Мне было бы интересно, чтобы он его прошел. Остальные — дело техники. Представляю ли я Шару в поединке против чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перрейры? Да, но я хочу, чтобы он с [Исраэлем] Адесаньей подрался. Как фанат, такой бой хочу увидеть. Уверен, что Шара победил бы».

Согласно Sherdog, на счету Шары Буллета в ММА 11 побед и 0 поражений. В конце прошлого года стало известно, что россиянин подписал контракт с UFC.

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