Тренер Магомедова: «Шара пройдет Пауло Косту за 5 секунд, если подготовится»

Тренер Шарабутдина Магомедова (ака Шара Буллет) по ударной технике Абдуллах Амиров сделал заявление о будущем ученика в UFC.

«Шара пройдет Пауло Косту (топовый средневес UFC. — Прим. «СЭ») за 5 секунд, если пройдет хорошую, стопроцентную подготовку, — сказал Амиров «СЭ». — Почему Коста? Он же мощный. Самым мощным там считается. Мне было бы интересно, чтобы он его прошел. Остальные — дело техники. Представляю ли я Шару в поединке против чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перрейры? Да, но я хочу, чтобы он с [Исраэлем] Адесаньей подрался. Как фанат, такой бой хочу увидеть. Уверен, что Шара победил бы».

Согласно Sherdog, на счету Шары Буллета в ММА 11 побед и 0 поражений. В конце прошлого года стало известно, что россиянин подписал контракт с UFC.