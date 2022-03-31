Тренер Сен-Пьера: «Вы не представляете, сколько раз Сен-Пьера избивали в любителях»

Известный тренер Фирас Захаби рассказал, почему такие бойцы, как Хабиб Нурмагомедов (29-0), Жорж Сен-Пьер (26-2) и Джон Джонс (26-1) стали великими бойцами.

«Не правда, что Хабиб никогда не проигрывал, — сказал Захаби в подкасте Blood Brothers. — Вы, ребята, просто этого не видели. Когда он стал профессионалом, за его плечами было много боев в любителях. Сегодня бойцы выступают в профи слишком рано. Такие бойцы, как Хабиб, провели сотни любительских боев.

Вы не представляете, сколько раз Сен-Пьера избивали в любителях. Джон Джонс проигрывал в любителях столько же, сколько выигрывал. Выступая по борьбе он выигрывал бой, а уже в следующем терпел поражение. Они не были звездами с пеленок».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (23-3) на UFC 254. Сен-Пьер завершил карьеру 17 ноября 2013 года после победы на UFC 167 над Джонни Хендриксом (18-8). Джонс продолжает выступать. Следующий поединок он намерен провести в рамках тяжелого веса.