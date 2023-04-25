Бичуев заявил, что не считает Павловича лучшим ударником тяжелого дивизиона UFC

Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал, считает ли он россиянина Сергея Павловича сильнейшим ударником тяжелого дивизиона.

«Не считаю Сергея лучшим ударником дивизиона, но в топ-3 включил бы. На мой взгляд, лучшим является Джон Джонс, который обладает богатейшим арсеналом и не только великолепно контролирует дистанцию, но и способен бить из любых положений. Все же Павлович в этом плане довольно однообразен и делает акцент на боксе, в то время как американец активно использует и ноги. Также очень тяжело бьет бывший чемпион Стипе Миочич — его также не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, с россиянином они примерно на одном уровне», — приводит RT слова тренера.

Ранее Бичуев поделился мнением о том, готов ли Павлович сражаться за титул UFC с американцем Джоном Джонсом.