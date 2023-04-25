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Сегодня, 14:06

Бичуев заявил, что не считает Павловича лучшим ударником тяжелого дивизиона UFC

Алина Савинова
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Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал, считает ли он россиянина Сергея Павловича сильнейшим ударником тяжелого дивизиона.

«Не считаю Сергея лучшим ударником дивизиона, но в топ-3 включил бы. На мой взгляд, лучшим является Джон Джонс, который обладает богатейшим арсеналом и не только великолепно контролирует дистанцию, но и способен бить из любых положений. Все же Павлович в этом плане довольно однообразен и делает акцент на боксе, в то время как американец активно использует и ноги. Также очень тяжело бьет бывший чемпион Стипе Миочич — его также не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, с россиянином они примерно на одном уровне», — приводит RT слова тренера.

Ранее Бичуев поделился мнением о том, готов ли Павлович сражаться за титул UFC с американцем Джоном Джонсом.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1140520-bichuev-pavlovich-udarnik
Сергей Павлович
ММА
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