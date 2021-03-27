Хабиб Нурмагомедов: «Чувствовал легкую грусть после объявления об уходе»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об эмоциях после объявления о завершении карьеры.

«Очень сложно сказать Дане Уайту «Нет». Я помню, захожу в комнату, и он спрашивает: «Итак, что будем делать?». Я говорю: «Ничего не меняется. Я ухожу». И когда я уже дал понять, что точно не буду драться, он прямо из комнаты позвонил кому-то и сказал: «Теперь этот бой [Чэндлер — Оливейра] официальный». Честно, после выхода из комнаты я чувствовал легкую грусть, потому что теперь мой титул вакантный и потому что я очень люблю соперничать. Сейчас я помогаю Хавьеру, тренирую ребят, помогаю гонять вес. Вот эту ночь я не спал, помогал гонять моему брату [Абубакару]. Я никогда не видел его настолько собранным. Думаю, в субботу он выдаст лучшее выступление в карьере», — сказал Нурмагомедов на шоу UFC.

Хабиб провел последний бой 24 октября прошлого года, задушив Джастина Гэтжи в третьей защите титула. 19 марта текущего года боец офицально объявил об уходе из спорта.