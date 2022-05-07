Бэйдер защитил пояс чемпиона Bellator. Он победил Конго решением судей
Бэйдер защитил чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе
Американский боец Райан Бэйдер одержал победу в главном бое турнира Bellator 280. Единоглассным решением судей он победил француза Шейка Конго — 50:45.
Таким образом, Бэйдер защитил свой чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.
Для 38-летнего Бэйдера это 30-я победа в карьере. Также на его счету 7 поражений.
46-летний Конго потерпел 12-е поражение. Также за карьеру он одержал 31 победу и 2 боя завершились ничейным результатом.
Напомним, в августе прошлого года Конго болевым приемом победил российского бойца Сергея Харитонова.
Новости