Бэйдер защитил пояс чемпиона Bellator. Он победил Конго решением судей

Американский боец Райан Бэйдер одержал победу в главном бое турнира Bellator 280. Единоглассным решением судей он победил француза Шейка Конго — 50:45.

Таким образом, Бэйдер защитил свой чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

Для 38-летнего Бэйдера это 30-я победа в карьере. Также на его счету 7 поражений.

46-летний Конго потерпел 12-е поражение. Также за карьеру он одержал 31 победу и 2 боя завершились ничейным результатом.

Напомним, в августе прошлого года Конго болевым приемом победил российского бойца Сергея Харитонова.