Жорж Сен-Пьер: «Не подерусь с Хабибом и за 100 миллионов долларов»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер категорически отверг идею еще одного своего поединка в профессиональных ММА. В ходе разговора с YouTube-каналом «PBD Podcast» канадец заявил, что не вернется в октагон и за 100 миллионов долларов.

— Если сегодня раздастся звонок, и тебе предложат бой в UFC с Хабибом. В твоей весовой категории. Есть ли шанс, что тебе это будет интересно?

— Ноль шансов

— За 10 миллионов?

— Ноль шансов

— 30 миллионов

— Мне все равно. Ничто меня не заставит.

— 100 миллионов.

— Нет. Даже если мне дадут кредитную карту безлимитную, с которой я могу покупать до конца жизни — все равно нет. Я не буду ни с кем драться [в ММА на высоком уровне], потому что здоровье бесценно. Я говорю не только о физическом здоровье. Что из меня забирало больше всего сил, когда я выступал — это стресс. У меня было очень много стресса. Я всегда говорил себе, что после 40 лет — никаких боев. Это черта. Что бы ни случилось за ней — нет, никаких боев. Я лучше закончу карьеру, когда мои акции высоки, когда я на победной серии. И, кстати, когда ты заканчиваешь на взлете, ты оборачиваешься — и перед тобой открывается много возможностей в бизнесе. А когда ты на проигрышной серии — этих возможностей гораздо меньше.

Сен-Пьер провел последний поединок в ноябре 2017-го, задушив Майкла Биспинга на UFC 217. Весной 2019-го канаде объявил о завершении карьеры.