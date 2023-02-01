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Райан Бейдер: «Перед боем с Федором я думал: «Черт, да это же Федор! Я буду драться с Федором!»

Давид Хачатрян
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Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер (30-7) описал свои эмоции перед первым боем с Федором Емельяненко (40-6).

«Для меня честь быть частью карьеры Федора, — сказал Бейдер на The MMA Hour. — При чем я подерусь с ним во второй раз. Это нечто особенное. Я могу стать единственным, кто побил Федора дважды.

В первом бою я думал: «Черт, да это же Федор! Я буду драться с Федором!» Они исполняли национальный гимн, гимн России, и поэтому у меня было время подумать. Но я просто твердил себе: «Это просто другой боец. Я уже дрался с такими. Я стоял напротив и легенд, и новичков». Сейчас я не так взволнован, но Федор был единственным, перед боем с которым я подумал: «Кажется, началось!» Это было сюрреалистично.

Я уже дрался с ним. Я пошел на него и сделал свою работу. Во втором бою все продлится еще меньше».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Бейдера на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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