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Райан Бейдер: «Кейн Веласкес лучший тяжеловес в истории, а не Федор»

Бейдер не считает Федора лучшим тяжеловесом в истории ММА
Давид Хачатрян
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Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер (30-7) назвал экс-чемпиона UFC Кейна Веласкеса (14-3) величайшим тяжеловесом в истории, а не Федора Емельяненко (40-6).

«Я бы сказал, что Кейн Веласкес [был лучшим], когда он был в форме, — сказал Бейдер на The MMA Hour. — Проблема в том, что он не мог оставаться в форме так долго, как Федор. Я бы назвал Кейна лучшим тяжеловесом всех времен. Федор не перешел в UFC, но это не ставит под сомнение его достижения. Он создал наследие. Он дрался с теми парнями [в Японии], побил многих из них. Но если поставить лучшую версию Федора с лучшей версией Кейна, я бы поставил на Кейна. У Кейна было много травм, но он был зверем. У него был такой драйв».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Бейдера на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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