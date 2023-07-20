Бен Аскрен не верит в победу Махачева над Эдвардсом: «Если Усман не смог, то и Махачев не сможет»

Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) сомневается, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) победит чемпиона полусреднего дивизиона Леона Эдвардса (21-3).

«Леону Эдвардсу нужно продолжать выступать в полусреднем весе, — сказал Аскрен в интервью Даниэлю Кормье. — Леон Эдвардс стал намного лучше. Он меня очень впечатлил. Я думаю, что это очень сложный бой для Махачева, это действительно так. Он умеет останавливать тейкдауны, умеет бороться, наносить очень точные удары. Это будет хороший бой. Честно говоря, я бы поставил на Леона.

После последнего боя с Усманом было видно, что он стал лучше бороться в борцовских позициях и диктовать условия боя. Если уж Усман не смог его повалить, то я с трудом могу предположить, что Махачев сможет».

Махачев проведет реванш с Чарльзом Оливейрой (34-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

