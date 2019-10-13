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Белорусская красавица по прозвищу «Барби» проиграла нокаутом в Японии. Видео

11:19

Трехкратная чемпионка мира по муай-тай белоруска Екатерина Вандарьева потерпела поражение от американки Джанетт Тодд на турнире сингапурского промоушена One FC в Токио.

Во втором раунде 28-летняя Вандарьева пропустила удар ногой в голову, после чего не смогла продолжить бой. Поединок проходил в весовой категории до 52,2 кг.

— Сегодня я проиграла! — написала белоруска в Instagram после поражения. — Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-кик. Даже не знаю пока, расстроилась ли я сильно.. Откровенно говоря, после всего пережитого в Японии в плане организации и допуска к бою, внутри одно облегчение, что лечу наконец-то домой, что все закончилось. Спасибо моей сопернице за бой, я знаю, это сделает меня сильнее! Мне, наверное, нужен был этот «пинок». Всем спасибо за поддержку, я это ценю... очень. Ну, а я иду дальше.

Сегодня я проиграла! Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-Кик. Даже не знаю, пока, расстроилась ли я сильно.. Откровенно говоря, после всего пережитого в Японии в плане организации и допуска к бою , внутри одно облегчение, что лечу наконец-то домой, что все закончилось. Спасибо моей сопернице за бой, я знаю, это сделает меня сильнее! Мне, наверное, нужен был этот «пинок». Всем спасибо за поддержку, я это ценю..очень. Ну, а я иду дальше))

Публикация от ЕКАТЕРИНА ВАНДАРЬЕВА (@ekaterinavandarieva)

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