Bellator пожертвовала деньги семье Максима Дадашева

Американской промоутерская организация Bellator пожертвовало денежные средства в фонд поддержки семьи погибшего российского боксера Максима Дадашева.

- Недавно бойцовская семья потеряла дорогого члена, - говорится в сообщении Bellator. - Это произошло, когда скончался Максим Дадашев. Пожалуйста, присоединитесь к нашей организации и президенту Bellator Скотту Кокеру и сделайте частное пожертвование семье, пережившей смерть Максима.

28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом 20 июля. Через три дня он скончался.

Дадашев выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

The fight game recently lost a beloved member of its family when Maxim Dadashev passed away.

Please join our organization as well as @ScottCoker in making a private donation to this man's family in the wake of his death.

You can donate at the link below.https://t.co/xR1ZOHepjY pic.twitter.com/IJu2miMQ7Z — Bellator MMA (@BellatorMMA) July 29, 2019

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