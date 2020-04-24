Беленюк не собирается делать из себя украиноязычного человека, чтобы понравиться публике

Украинский борец, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Жан Беленюк признался, что в быту использует русский язык.

— Я живу в Украине, хорошо знаю украинский язык, могу на нем разговаривать, — цитирует Tribuna Беленюка. — Но в своем общении, быту, я использую русский язык. Я не хочу никого обманывать, строить из себя человека, который нарочито разговаривает на публике, в соцсетях на украинском, якобы заигрывая с теми, кому это было бы приятно. Я хочу быть максимально искренним в этом отношении.

Я разговариваю на русском языке в обычной жизни — вот я на нем и разговариваю. Когда я в формальной обстановке, где я по закону обязан разговаривать на украинском языке, я там на нем разговариваю. Не знаю, как могут всплывать такие вопросы. Я ходил в украинскую школу, учился на украинском, нормально общаюсь. Но вопрос не в этом. В личной жизни я использую русский, вот и все.

Не хочу, как какие-то президенты или чиновники, только для того, чтобы понравится публике, сейчас это тренд, делать из себя украиноязычного человека, показывать это, а дома разговаривать на русском. Я такого делать не буду. Моя сфера деятельности — спорт. Я добился определенных результатов, меня за это можно уважать. А понравиться кому-то из-за постоянного общения на украинском, при том, что мне более комфортно говорить по-русски, я не вижу в этом логики.

Не понимаю людей, которые постоянно мне об этом пишут. Что они хотят добиться? Каждый должен следить за своей жизнью. Главное — знать и понимать украинский язык. Раньше таких вопросов вообще не возникало. Сборная Украины — это люди из различных регионов Украины. Кто-то с Запада, кто-то с Востока, кто-то из Крыма, из Киева. Мы все вместе на сборе, общаемся. Русскоговорящие понимают украиноговорящих и наоброот. Это вообще не является никаким маркером любви к родине.