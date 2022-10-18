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Оскар Де Ла Хойя: «Джейк Пол нокаутирует Андерсона Сильву»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (39-6) предположил, что Джейк Пол без труда победит бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Сильву.

«Это хороший бой, — приводит слова Де Ла Хойи BoxingScene. — Я ставлю на Джейка Пола просто потому, что он нашел нужный ритм. У него не так много боев, но он любит бокс, трудолюбив и обладает мощным ударом. Если он попадет по Сильве, то он его нокаутирует.

Люди думают, что это будет конкурентный бой, потому что Сильва победил Хулио Сесара Чавеса-младшего и Тито Ортиса. Но Чавес-младший не показал и 20 процентов того, что он может. Он не был подготовлен к этому бою с физической точки зрения».

Пол подерется с Сильвой 29 октября на Gila River Arena в Глендейле, США.

Джейк Пол
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