Топовая лига кулачных боев анонсировала Hardcore MMA

Первая в России лига кулачных боев Hardcore Fighting Championship, за короткий срок зарекомендовавшая себя как топовая организация, анонсировала новое направление — Hardcore MMA. В интервью «СЭ» руководитель проекта Анатолий Сульянов дал свои комментарии по этому поводу.

«Мы планировали запуск этого проекта еще полгода назад. Очень многие бойцы «Хардкора» хотят себя попробовать, в том числе, в смешанных единоборствах. Среди них огромное количество спортсменов, которые изначально к нам в кулачные бои Hardcore пришли из ММА, поэтому для нас запуск данной лиги — он был просто, наверное, очевиден», — сказал Сульянов в разговоре с «СЭ» после пресс-конференции Hardcore.

«Сил вложено немерено — еще в три раза придется больше вложить, — отмечает Сульянов. — Что касается финансовой составляющей — пока до конца первый турнир у нас не обмечен. Во многом, как вы знаете, косты многих турниров состоят из гонораров бойцов, поэтому у нас сейчас финально делается кард — исходя из этого мы уже будем понимать наш финальный бюджет».

«Будет профессиональная лига. После 1/16 финала все бои будут идти в стандартном регламенте 3 раунда по 5 минут. Все будет идти в Sherdog. Мы планируем стадионные мероприятия, прямые трансляции на федеральных телеканалах. Мы планируем сделать все сверхпрофессионально».

В главном событии первого турнира Hardcore MMA подерутся Никита Солонин и Мариф Пираев, которые уже раньше бились на голых кулаках в промоушене Сульянова.

(Ислам Бабаджанов)