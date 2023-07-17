Багаутинов рассказал свою версию случившегося в ночном клубе конфликта между Мирзаевым и Аллахвердиевым

Российский боец Али Багаутинов записал видеообращение в ответ на видео Камиля Аллахвердиева, заявив, что стал в этом деле невольным соучастником.

«Действительно, все тайное рано или поздно становится явным, — начал Багаутинов. — Но есть еще один принцип фундаментальной справедливости, что непременно должны быть услышаны все стороны. Я сейчас вам расскажу свою версию происшедшего. Она, в принципе, не отличается от версии Камиля. Но есть некоторые нюансы, которые Камиль почему-то не учел. Аллах свидетель всякой вещи.

В тот вечер мы собрались в ресторане, были Расул, наши гости из Ирландии: Лобов, Питер Куилли, еще пара друзей. Также с Расулом пришел этот блогер [Гусейн Гасанов]. В тот вечер мы с ним в первый раз увиделись и, наверное, в тот вечер и познакомились. Точно не могу сказать. По ходу вечера Камиль и Артем случайно пересеклись в зале и нормально стояли общались, пока Гасан не крикнул в адрес Камиля оскорбления. Я в этот момент стоял рядом с ним, обернулся на него и сказал: «Ты че несешь? Дурак что ли?» Но Камиль, который тоже расслышал эти слова в свой адрес, как любой нормальный пацан уже полез к Гасану спросить с него за его слова. Да, я остановил его на правах старшего.

Мы с ним спустились вниз. Я сказал Камилю, что Гасан в любом случае не прав и сейчас извинится перед тобой. Но если он сейчас тронет Гасана, то Расул встанет за него, а за Расулом встанут и его друзья. Также твои друзья подтянутся и может случиться непоправимое, что земляки толпой пойдут друг против друга. Это очень хорошая, главная строчка для новостных порталов. Я поэтому говорю ему: «Давай, чтобы такого бардака сейчас не произошло, по-братски успокойся. Прими от Гасана извинения и потом в другое время в любом месте встретитесь, порешаете с ним вопросы.

На что Камиль сказал, что все равно так это не оставит. Ну хорошо, обо всем этом в своем откровении Камиль почему-то умолчал. А может, и не помнит, потому что очень много времени прошло с тех пор. После чего я поднимаюсь, подхожу к общему столу, за общим столом уже Гасана не было. Я сказал Расулу, что Гасан себе позволил лишнее и пусть подойдет к Камилю и извинится перед ним. Расул ушел искать Гасана. Через 15 минут мне сказали, что Расул ударил Камиля. Что именно и как там произошло, я лично своими глазами не видел, поэтому не буду обсуждать этот момент, так как я там не присутствовал.

На второй день я сказал Расулу, что надо встретиться с земляками и закрыть этот вопрос. Но у него было свое понимание и видение случившегося. А потом произошло то, что произошло. Конечно, очень жаль, что Камиль и его друзья попали в такую ситуацию, что он в бегах, остальные тоже где-то находятся. Такого, на самом деле, никому не пожелаешь.

Кстати, Камиль мне звонил, просил переговорить с Расулом, чтобы тот забрал заявление, чтобы решили вопрос. Как объяснил мне Расул, никакого заявления он не писал. То есть его открыли по факту случившегося, когда сотрудники полиции прибыли в ту ночь на квартиру Расула. Я в юридических вопросах особо не подкован, но вот так я это и понял. Одним словом, то, что предопределено, того не избежать. Главное, все живы и здоровы. А ошибки молодости можно исправить при должном желании и терпении.

Я в этом деле невольный соучастник. Если честно, мне наплевать на этого блогера Гасана или Гусейна, как его там? Я с ним не общался и не общаюсь. Он понятный для меня объект. Кто он? Что он? Напротив, я не хотел, чтобы между земляками возник крупный конфликт и пытался сгладить углы, чтобы этого не произошло. Если есть ко мне какие-то претензии с чьей-либо стороны, то мой номер известен. Звоните, обсудим и все решим по справедливости.

А молодежи с этого случая какой посыл? Не ходите ночью по злачным местам, тем более не выпиваете. Рано или поздно вам прилетит так, что мало не покажется. Если даже вы сами не ищете неприятностей, то они сами вас найдут. Как и случилось в ту ночь. Таков закон жизни.

И еще, дорогие мои диванные войска. Не надо тут писать, что я не вступился за своего. Я как никто другой пытался предотвратить ситуацию, чтобы не перебили свои же в клубе друг друга. Но получилось так, как получилось. Все те бессовестные и бесхребетные люди, которые пишут мне гадости в комментариях, в личку, переходя на личности, задевая мою семью, не зная сути, я вас всех прощаю, ради Аллаха, за вашу клевету. Никто из вас, к сожалению, на большее не способен. И ни у кого из вас нет своего мнения и слова в этой жизни. И оставьте меня в покое. Я сейчас переживаю большую утрату в своей семье и мне не до вас. Всевышний вам судья. Каждый из вас будет отвечать перед ним сполна".

Ранее стример Камиль Аллахвердиев, известный как Лахма, опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Ссора завершилась нападением на Мирзаева и его избиением. Аллахвердиев сейчас живет за границей, так как до сих пор скрывается от правоохранительных органов.

7 лет назад Расула Мирзаева жестоко избил товарищ Хабиба. Нападавший рассказал свою версию событий