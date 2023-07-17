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Сегодня, 10:04

Камиль Аллахвердиев обвинил Али Багаутинова во лжи: «Ты пытаешься выйти сухим из воды»

Давид Хачатрян
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Стример Камиль Аллахвердиев, известный как Лахма, ответил на видеообращение Али Багаутинова, заявив, что боец не говорит правду.

«Ты упоминаешь имя Всевышнего, говоришь, что останавливал в тот день. Говорил, что я не хотел кидать по рукам. Знаешь, почему ты так говоришь? Потому что ты уже тонешь, — сказал Аллахвердиев. — Ты не хочешь полностью утонуть, потому что тебя уже за человека никто считать не будет, если ты скажешь как было. Ты пытаешься выехать, пытаешься выйти сухим из воды, говоря, что я здесь не при чем, меня оставьте. Ты при чем! Это все ты мог остановить там, внизу. Вытянуть его вниз и сказать «извинись». А теперь говоришь, что ты там тормозил.

Я же тебе спустя три года набрал, когда увидел твое интервью, где ты говорил, что мы где-то бегаем. Как ты там рассказывал? Что с Расулом не общаюсь, что он вас кинул, ушел в другую организацию. Ты клялся Аллахом мне, что не слышал. Что там же #### порвал бы, если услышал. Зачем ты это делаешь? Ты же ответишь за свои слова. Ты мои слова под сомнения ставишь», — сказал Аллахвердиев.

Ранее Аллахвердиев опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Ссора завершилась нападением на Мирзаева и его избиением. Аллахвердиев сейчас живет за границей, так как до сих пор скрывается от правоохранительных органов.

7 лет назад Расула Мирзаева жестоко избил товарищ Хабиба. Нападавший рассказал свою версию событий

Расул Мирзаев
ММА
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