7 лет назад Расула Мирзаева жестоко избил товарищ Хабиба. Нападавший рассказал свою версию событий

Камиль Аллахвердиев хотел отомстить.

В конце 2016 года на российского бойца Расула Мирзаева, известного выступлениями в Fight Nights и ACA, жестоко избили в собственной квартире. Как сообщалось в новостях, Мирзаева били битами, пытались задушить цепью и ранили травматическим пистолетом. Нападение совершили из побуждений мести — его инициатором был 23-летний Камиль Аллахвердиев, у которого ранее был конфликт с Мирзаевым.

До инцидента Камиля не раз замечали на совместных фото с Хабибом Нурмагомедовым — можно предположить, что у них были как минимум товарищеские отношения. Также стример прославился благодаря видео «Дагестанцы в Москве», где у него и его друзей берет интервью корреспондент. Ролик 10-летней давности сильно завирусился в интернете и набрал больше миллиона просмотров.

Фото скриншот из видео, Соцсети

Сегодня Аллахвердиеву 30, он находится в федеральном розыске, живет в Стамбуле и зарабатывает на жизнь стримингом на Twitch под никнеймом L4MADJU (Лахма) — на него подписаны 137 тысяч человек. Спустя семь лет Аллахвердиев решил изложить свою полную версию истории, которую опубликовал на YouTube.

По словам Аллахвердиева, все началось в ресторане-баре «Облака», куда он приехал с друзьями отдохнуть. Там Камиль заметил Артема Лобова. Они пожали руки и пообщались без какого-либо негатива, но случилась неловкая ситуация: когда Аллахвердиев и Лобов уже прощались, громкая музыка в клубе резко прервалась, и за спиной Камиль услышал оскорбление в свой адрес, созвучное, по словам рассказчика, со словом «долбарик». Оказалось, это сказал блогер Гусейн Гасанов, который понял, что его услышали, и заулыбался. Аллахвердиев взял Гасанова за шкирку, после чего вмешался другой знаменитый боец, Али Багаутинов.

Как рассказывает Камиль, Багаутинов вывел его на улицу и сообщил, что не позволит причинить Гасанову вред. Аллахвердиев не согласился, вернулся в клуб, подошел к Гусейну, чтобы разобраться, и взял его под руку, но внезапно почувствовал, как кто-то схватил за руку его самого. Когда Аллахвердиев обернулся, он увидел Расула Мирзаева, который с применением нецензурной лексики потребовал убрать руки от Гасанова. Камиль отказался, между мужчинами началась толкотня, в результате которой Мирзаев ударил Аллахвердиева по лицу. Камиль предложил Расулу спуститься на улицу, а сам дошел до своей машины, чтобы взять травматический пистолет. В итоге конфликтующих разняли охранники, а Мирзаев сел в своей автомобиль и уехал.

Аллахвердиев заявляет, что жил мыслью о том, как отомстить Мирзаеву. Стример отмечает, что о его намерениях сообщали Камилу Гаджиеву, на что глава Fight Nights ответил: «Кишка тонка у них будет что-то сделать». Аллахвердиев искал Мирзаева, ездил в заведения и залы, где он бывает, но безрезультатно. Он просил всех знакомых, чтобы сообщили, если увидят Мирзаева, и спустя время знакомая девушка написала ему, что в данный момент сидит дома у Расула вместе его друзьями.

Аллахвердиев приехал по адресу в компании еще двух друзей. По словам Камиля, сначала он просил девушку вывести Мирзаева на улицу, но этого сделать не удалось. Девушка сообщила Аллахвердиеву код домофона, а затем открыла дверь в квартиру. «Захожу внутрь, он стоит и говорит: «О, пацаны, я как раз вас искал». Там уже дальше его завалил мой друг, чуть побили его. Его просто держали на полу, и я его чуть побил», — говорит Аллахвердиев.

Стример заявил, что напал на Мирзаева, потому что хотел отстоять свою честь, но также его возмутил тот факт, что боец ударил его в клубе после того, как отсидел в тюрьме за убийство по неосторожности студента Ивана Агафонова. «Ты у человека жизнь забрал, ты ребенка забрал у родителей. Ты после этого приходишь в клуб и так же за этого Гусейна Гасанова, который за твой стол заплатил или который тебе девушек подгонит, или потому что у него подписчиков много в инстаграме, ты без разбирательства, как не мужчина, берешь и бьешь человека, который младше тебя? Если тобой не могут заняться правительство, менты, что делать? Надо, чтобы ты людей калечил, матерей без сыновей оставлял?» — возмущается в ролике Аллахвердиев.

По словам стримера, после избиения Мирзаев написал на него заявление в полицию и требует 30 млн рублей компенсации, потому что из-за полученных травм ему пришлось пропустить два боя. Аллахвердиев заявил, что принципиально не отдаст Мирзаеву эти деньги и лучше будет сидеть за границей, хотя и скучает по дому.