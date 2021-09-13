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Багаутинов обратился к Мураду, обманувшему таксиста: «Если покаялся, ты мужчина»

12:03

Бывший боец UFC в наилегчайшем весе россиянин Али Багаутинов обратился к герою соцсетей Мураду, обманувшему таксиста Вадима Иванова, кинувшему его на деньги.

«Просто он подает плохой пример молодежи, — сказал Багаутинов «СЭ». — Подобные примеры вызывают у молодежи такой адреналин, как: «Давайте мы тоже так сделаем. Может быть, мы тоже где-то засветимся и нас узнают». Это нехороший пример».

«Так что, Мурад... Кто-то мне написал: «А вдруг он покаялся?» Мурад, если ты покаялся, ты мужчина. Я просто не видел этого интервью».

Свой следующий бой Багаутинов проведет по правилам бокса 18 декабря на турнире OPEN FC в Москве. Соперник — боксер Руслан Проводников.

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