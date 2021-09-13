Российский боец ММА, который в прошлом бился за титул UFC в наилегчайшем весе, Али Багаутинов рассказал о своем отношении к тяжеловесу Александру Емельяненко.

«Несмотря на то что он ведет плохой, нездоровый образ жизни, он продолжает заниматься спортом, — сказал Багаутинов «СЭ». — Многие берут с него пример не как с человека, который употребляет спиртное, а как с хорошего спортсмена. Абсолютно нормально отношусь [к Александру Емельяненко]. Если убрать вот это лишнее, Александр — золотой человек. Я знаю, о чем говорю».

18 декабря на турнире OPEN FC в Москве Багаутинов проведет бой против боксера Руслана Проводникова. Поединок пройдет по правилам бокса, но в клетке.

Емельяненко тем временем сразится 18 сентября с блогером Артемом Тарасовым в поп-ММА-организации «Наше Дело».