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Бывший боец UFC Багаутинов — об Александре Емельяненко: «Если убрать вот это лишнее, он — золотой человек»

12:05
Али Багаутинов. Фото Instagram
Али Багаутинов. Фото Instagram
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Российский боец ММА, который в прошлом бился за титул UFC в наилегчайшем весе, Али Багаутинов рассказал о своем отношении к тяжеловесу Александру Емельяненко.

«Несмотря на то что он ведет плохой, нездоровый образ жизни, он продолжает заниматься спортом, — сказал Багаутинов «СЭ». — Многие берут с него пример не как с человека, который употребляет спиртное, а как с хорошего спортсмена. Абсолютно нормально отношусь [к Александру Емельяненко]. Если убрать вот это лишнее, Александр — золотой человек. Я знаю, о чем говорю».

18 декабря на турнире OPEN FC в Москве Багаутинов проведет бой против боксера Руслана Проводникова. Поединок пройдет по правилам бокса, но в клетке.

Емельяненко тем временем сразится 18 сентября с блогером Артемом Тарасовым в поп-ММА-организации «Наше Дело».

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