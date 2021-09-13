Бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе россиянин Али Багаутинов высказался о нашумевшей ситуации вокруг Мурада, обманувшего таксиста на деньги.

«Люди, которые пиарят Мурада — ничего не стоят, — сказал Багаутинов в интервью «СЭ». — Это очень неправильно, и меня, конечно, очень задевает».

«Были хейтеры, которые писали: «Ты зачем своего земляка осветил?» Земляк, чеченец, ингуш, дагестанец или русский — кто бы он ни был, он должен оставаться мужчиной и показывать правильные примеры для молодежи».

Впервые эту тему Багаутинов затронул 11 сентября на пресс-конференции OPEN FC, посвященной его предстоящему бою против Руслана Проводникова. Поединок по правилам бокса состоится 18 декабря на турнире OPEN FC в Москве.

Багаутинов провел два боя в профессиональном боксе, победив Антона Бекиша и Андрея Калечица единогласным решением судей.

В своем последнем бою, который состоялся в июне 2016 года, россиянин Проводников единогласным решением судей уступил американцу Джону Молине. Всего на счету Руслана 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений.