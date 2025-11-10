Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

10 ноября, 18:00

Бадюк рассказал, как в Новосибирске подрался в лифте

Александр Кружков
Обозреватель

Известный спортсмен и актер, ведущий проекта «Победители», стартовавшего на РЕН ТВ, Сергей Бадюк в интервью «СЭ» рассказал о драке в лифте.

— Неоднократно слышал от известных боксеров, как их просили ударить подвыпившие мужики. Вы с таким сталкивались?

— Раньше — постоянно. Узнавали — и начиналось: «О-о, Бадюк! Давай на руках бороться!» Или еще что-то в этом духе. Допустим, пригласили как ведущего на турнир. Я провел, дальше ужин в ресторане. Вот там обязательно находился парень, которому надо было утвердиться за мой счет.

— Как реагировали?

— По-разному. Но теперь в такие места ни ногой. После турнира еду в гостиницу, никуда не выхожу. Я и на съемках «Победителей» выбрал возле отеля отдаленную площадку для тренировок. Чтобы ни с кем не пересекаться. Не потому, что к людям плохо отношусь.

— Я вас понимаю, перестраховываетесь.

— Совершенно верно. Ведь если что-то случится, я не смогу довести проект. А это непрофессионально. Публичного человека часто пытаются спровоцировать. Лучше не вестись, все равно останешься в дураках. Не важно, тебе всекут или ты.

— Даже вам кто-то пытался всечь?

— Было. В Новосибирске. Не хочется вспоминать.

— Тогда вкратце.

— Ехал в лифте, зашли два парня. Пьянющие. Узнали меня, сказали что-то обидное, я не сдержался, ответил — и понеслось. Они крупные, я тоже немаленький, свалка... Еще и в лифте застряли!

— Сколько просидели?

— Полчаса. Тупая история. Неправильная со всех сторон.

Сергей Бадюк.Сергей Бадюк: «Шесть нулей — и я готов выйти на бой. Хоть на голых кулаках»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Мику

    В любой ситуации надо уметь держать себя в руках

    10.11.2025

  • Highlander

    Бадюк это чемпиона мира по всем видам спорта? Этот клоун теперь тут выполз?

    10.11.2025

    • Бадюк: «Сыновей предупредил: «Увижу, что выпиваете, — прекращу общаться»

    Бадюк: «Хабиб и Олейник — два гения!»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости