Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

10 ноября, 18:15

Бадюк: «Хабиб и Олейник — два гения!»

Александр Кружков
Обозреватель

Известный спортсмен и актер, ведущий проекта «Победители», стартовавшего на РЕН ТВ, Сергей Бадюк в интервью «СЭ» назвал любимых бойцов ММА.

— За ММА следите? Или охладели?

— Да я и не был фанатом ММА. Смотрю, когда что-то серьезное на кону либо бои с участием друзей. Например, Леши Олейника, Толи Малыхина. Мы давно знакомы, а Рустам Tomahawk Юнусов вообще вырос у меня на глазах.

— Да?

— Впервые увидел его в Таиланде, где каждый год тренируюсь. Рустам приехал из Москвы с папой. Маленький, худенький, совсем еще ребенок. Я подумал — господи, куда его тащат, зачем издеваются над пацаном? А сейчас ему 20, здорово дерется в ONE. Бои Юнусова я не пропускаю.

Раньше включал фоном телеканал «Боец». Мир единоборств многообразен, и там рассказывали о карате, айкидо, дзюдо, самбо. Теперь же с утра до вечера ММА. Ну зачем столько-то? Переедаешь! Из-за этого смотреть «Боец» перестал.

— Любимец у вас есть?

— Тайсон. При всех его вывертах это изумительный боксер. Яркий, мощный, агрессивный. Сегодня таких нет. В ММА из бойцов нравились Джонс и Макгрегор, пока он с ума не сошел. На пике карьеры ударная техника Конора впечатляла. А из тех, у кого главный козырь — борьба, отмечу, конечно, Хабиба и Олейника. Два гения!

Сергей Бадюк.Сергей Бадюк: «Шесть нулей — и я готов выйти на бой. Хоть на голых кулаках»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хабиб Нурмагомедов
Алексей Олейник
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бадюк рассказал, как в Новосибирске подрался в лифте

Бадюк: «Шесть нулей — и я готов выйти на бой»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости