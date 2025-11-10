Бокс/ММА
10 ноября, 17:45

Бадюк: «Сыновей предупредил: «Увижу, что выпиваете, — прекращу общаться»

Александр Кружков
Обозреватель

Известный спортсмен и актер, ведущий проекта «Победители», стартовавшего на РЕН ТВ, Сергей Бадюк в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к алкоголю.

— Со спиртным давным-давно завязал.

— Почему?

— Честно, выпить я любил. Особенно в хорошей компании. Потом всякие глупости творил. Пьяный же не становится умнее. Если в молодости алкоголь приносил веселье, то с возрастом — сплошные неприятности. Наступил момент, когда я понял, что это дорога в никуда. Периодически слышу от окружающих: «Вы пропагандируете ЗОЖ». Отвечаю: «Нет!»

— Вот как?

— Я никому не лезу в душу, не кричу на каждом углу: «Хватит бухать!» Если вы умеете выпивать, не портите жизнь ни себе, ни людям — какие проблемы? А я свой выбор сделал. Знаю — после алкоголя не встану рано утром на тренировку, минимум неделю буду ощущать последствия. Например, во время цигуна, который практикую много лет. Сразу теряется концентрация, ясность ума. Ну и зачем мне это?

— Незачем.

— У меня три сына. Уже взрослые, старшему 24. Я их предупредил: «Увижу, что выпиваете, — прекращу общаться».

— Ого! Прислушались?

— Конечно. Как отец имею право так сказать. Но других не агитирую. Зачем что-то навязывать? Никто никому ничего не должен. Мужик обязан быть сильным, здоровым, зарабатывать деньги, беречь семью и Родину. Остальное — личное горе каждого.

Сергей Бадюк.
