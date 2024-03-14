Бадаев: «Шлеменко и Хамитов — это фрик-бой»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев отметил, что ему не интересен поединок экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко (64-15) и 36-летнего казахского легковеса Куата Хамитова (24-8).

«Я думаю, это фрик-бой. Без обид для участников. Это поединок, в котором мало смысла со спортивной точки зрения. Это разные весовые категории, легковес против средневеса. Да, легковес не самый маленький, средневес не самый большой, но тем не менее. Есть уже привычные рамки, привычные категории, в которых они выступают.

Нет никакого интереса к таким поединкам. Понятно, какой интерес у Александра, понятно, какой интерес у Куата. Для них это нормальная тема. Они хорошо заработают и в лице друг друга получат нормальную оппозицию, особенно Шлеменко. Для него бой не назовешь тяжелым на бумаге. А для Куата это выход из ситуации, потому что боец с именем тяжелый, он ничего не теряет даже в случае поражения. А если удастся выиграть, так это вообще будет круто для него. Акции сразу поднимутся. Но как спортивное событие на выходе оно не притягивает», — сказал Бадаев Meta MMA.

Шлеменко и Хамитов подерутся 4 мая на RCC 19 на арене «Трактора» в Челябинске.