Бадаев высказался о поражении Исмагулова в поединке с Вартаняном

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал поражение Дамира Исмагулова в поединке по правилам K-1 с Эдуардом Вартаняном.

Бой между спортсменами прошел 6 марта в турнире «Наше Дело 82» в Санкт-Петербурге. 32-летний Вартанян победил своего соперника решением большинства судей.

«Все признают, что в целом бой был равным, решил один нокдаун. Речь не идет о разном уровне мастерства. Дамир должен был выйти и сделать свою работу. Не получилось — остается пенять на себя. Нужно научиться проигрывать. Понятно, что досада, но такие слова разочаровывают в тех, кто их высказывает», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере Вартанян одержал 25 побед и потерпел 4 поражения. На счету 33-летнего Исмагулова 24 победы и 3 поражения.