Австралийская модель показала фанатам грудь после победы в турнире кулачных боев

Австралийская модель Тай Эмери в ночь на 3 августа провела свой первый бой в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC).

35-летняя австралийка в первом раунде нокаутировала Рунгарун Хунчай из Таиланда. Победительница эффектно отпраздновала свой триумф — она запрыгнула на канаты, что-то прокричала фанатам и продемонстрировала свою голую грудь.

«Интересное празднование. Такого я еще не видел», — отреагировал на поступок спортсменки один из комментаторов во время трансляции.

Ранее Эмери пробовала свои силы в смешанных единоборствах, женском американском футболе, где девушки играют в бикини, а также в других видах спорта.