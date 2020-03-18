Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение в Бруклине турнира UFC 249. Об этом сообщает MMA Fighting. Решение связано с пандемией коронавируса.

Главным поединком вечера должен был стать бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона за титул чемпиона в легком весе.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится в любом случае. Он добавил, что он, вероятно, теперь пройдет на в США. Турнир запланирован на 18 апреля.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте