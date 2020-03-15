Атлетическая комиссия ACA дисквалифицировала бойца и его команду после потасовки

Дисциплинарный комитет при Атлетической комиссии лиги ACA вынес решение о дисквалификации бойца Алима Гугова и его секундантов на турнире АСА Young Eagles 12 Ислама Гугова и Беслана Жамурзова, — сообщил президент ACA Young Eagles Руслан Хамзаев.

На турнире ACA «Young Eagles 12» в Черкесске после вынесения решения по бою Джаддала Алибекова против Алима Гугова секунданты Гугова спровоцировали массовый беспорядок, выскочив в клетку после вынесения решения по бою.

«Все трое будут дисквалифицированы и отстранены от участия в турнирах организации на два года. Никто из них не сможет принимать участие в официальных мероприятиях АСА и АСА Young Eagles в качестве бойца или секунданта», — говорится в заявлении пресс-службы АСА.