Том Аспинэлл: «У Нганну есть эффект Майка Тайсона. Из всех тяжей я побаиваюсь его больше всех»

Боец тяжелого веса UFC Том Аспинэлл (11-2, 4-0 в UFC) поделился мнением о чемпионе дивизиона Франсисе Нганну.

«Я побаиваюсь всех ребят из топ-15, но Нганну больше всего. У него есть этот «эффект Майка Тайсона». Не самый техничный боец, многие критикуют его технику, особенно боксеры, но когда ты напротив него в клетке, и он метает эти бомбы — это нечто особенное», — сказал Аспинэлл в интервью ютуб-каналу MMA On Point.