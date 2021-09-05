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Том Аспинэлл: «У Нганну есть эффект Майка Тайсона. Из всех тяжей я побаиваюсь его больше всех»

17:15
Том Аспинэлл. Фото Instagram
Том Аспинэлл. Фото Instagram
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Боец тяжелого веса UFC Том Аспинэлл (11-2, 4-0 в UFC) поделился мнением о чемпионе дивизиона Франсисе Нганну.

«Я побаиваюсь всех ребят из топ-15, но Нганну больше всего. У него есть этот «эффект Майка Тайсона». Не самый техничный боец, многие критикуют его технику, особенно боксеры, но когда ты напротив него в клетке, и он метает эти бомбы — это нечто особенное», — сказал Аспинэлл в интервью ютуб-каналу MMA On Point.

4 сентября Аспинэлл нокаутировал Сергея Спивака на UFC Vegas 36. Английский боец идет в промоушене на четырех победах подряд.

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Никита Горшенин все материалы автора

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