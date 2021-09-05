Боец тяжелого веса UFC Том Аспинэлл (11-2, 4-0 в UFC) в выпуске ютуб-канала MMA On Point разобрал своих потенциальных соперников по дивизиону.

Кертис Блейдс

« Мой любимый боец в дивизионе, потому что я очень люблю борьбу и люблю, как он смешивает ее с ударкой. Он очень крут в этом. Ужасный бой для меня. Просто ужасный. Но, полагаю, на определенном этапе в скором времени мы можем встретиться. Блейдс — не просто чистый борец. Он здорово миксует борьбу с тейкдаунами для ММА. Если бы мне дали просто чистого борца, я бы засабмитил его или легко поднялся на ноги » .

Жаирзиньо Розенструйк

«Один из лучших ударников дивизиона. Правда, из того, что я видел — он слишком явно показывает, что готовит левый хук и лоукики. Но это не означает, что он умеет только эти две вещи. У него может быть отличное джиу-джитсу, борьба, кардио — если он не показывает этого в 15 минут боя, это не значит, что у него этого нет».

Аугусто Сакай

«Мне он напоминает пикового Бигфута Сильву. Манерой, медленный и большой, очень жесткий и стойкий. И опасный — бросает тяжелые панчи. Я ценю его, хороший боец».

Шамиль Абдурахимов

«Такой соперник может оказаться для меня ужасной парой, потому что его никто особо не знает, кроме людей в России. У него очень неудобный, противный стиль, против которого тяжело драться. Такие ребята всегда проблемные. Ему 39 лет? Конечно, когда ты у 40 — это больше похоже на конец, чем старт, но есть ребята, которые хорошо себя чувствуют после 40. Лично я бы хотел закончить карьеру где-то лет через 10, примерно в 38. Хотя трудно сказать... закончу, когда перестану получать от этого удовольствие».

Крис Даукас

«Я, Ган, Даукас — это новая волна тяжелого веса. Когда уйдут возрастные ребята, их место займем мы. Даукас — очень легкий на ногах, хороший ударник, хорошо двигается, защищается. На земле пока мы его не видели, но он очень хороший боец. Странно, что нас не свели ранее, мы оба шли на 3-0. Думаю, я финиширую его самбишеном, если мы подеремся».