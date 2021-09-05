Учитель Забита вспомнил, как запретил ученику бить соперника по отбитой ноге

Создатель и директор бойцовской школы «Пять сторон света» Гусейн Магомаев в интервью «СЭ» рассказал историю, как запретил своему воспитаннику, трехкратному чемпиону мира по ушу-саньда, Джанхувату Белетову бить соперника по отбитой ноге.

« Идет борьба за благородного человека, за достойного. Вы ударили соперника по ноге, он захромал. Да, по правилам вы имеете право бить ему по ноге еще, хотя он еле уже стоит на ней. Но разве вы не видите моральный момент? Хотя все кричали ему: «Джанхуват, бей ему по ноге, он уже все, бой закончен, ты выйдешь в финал». А я кричал ему: «Не бей ему по ноге! Я испугался, что он это сделает. Но он посмотрел на меня, у него лицо такое было... Он сразу посмотрел на меня и понял. И я знаю, что мне даже ничего не надо было говорить, я его этому учил. Боялся, что он слабинку даст, но он этого не сделал, даже стойку поменял. Бывали случаи, когда он соперника в нокдаун послал, а судья не увидел.

Но Джанхуват увидел и не бьет его. Судья кричит ему: «Бой! Бой!» Джанхуват отвечает: «Да-да», — а сам стоит. Судья бой остановил и замечание ему, а тому очко. Опять замечание, а тому очко. Джанхуват ходил и ходил, спрашивает потом соперника: «Ты отошел?» Тот говорит: «Да». И больше он его не ударил по голове — ни рукой, ни ногой. В корпус бил, валил его, очки собирал. А потом тренер соперника пришел ко мне и плакал: «Вот Джонни — человек. А его [соперника] друг, друг! На чемпионате Румынии ударил, добил и нокаутировал. А вы...» Джонни — это Джанхуват. Такой здоровый мужик, Петр, на коленях стоял и плакал. Медали забудут, все забудут, а вот это — нет. Их природа толкает на то, чтобы они ценили это. Это высшая форма. Благородство — это высшая форма выживания » , — сказал Магомаев .

Школа «Пять сторон света» была основана Гусейном и Ольгой Магомаевыми в селении Халимбек-аул в 1970-х годах (официальная дата основания — 1996-й год).