Создатель и директор бойцовской школы «Пять сторон света» Гусейн Магомаев в интервью «СЭ» рассказал, почему в его спортинтернате детям запрещено выяснять друг у друга национальность.

«Выяснять национальность — это низко, примитивно и праздно. В основе этого разделение людей, а в основе разделения на национальности еще и разделение их на уровни — этот такой, этот другой. Если это даже так, то все равно даже в самом легком варианте это некрасиво. Некрасиво. И любой пожилой человек вам это скажет, они это уже знают. Если человек кичится своей национальностью — это низко. Какое достоинство в этом? Ты хочешь подвязаться к чему-то? Но ты-то тут при чем? Национальности хорошими не бывают, бывает хорошим человек. Дагестанцы вот встречаются и выясняют, кто лакец, кто даргинец, кто аварец. Простое праздное любопытство.

Ты мне скажешь, что ты аварец, и я уже наделяю тебя какими-то чертами, свойственными как бы аварцам. Это примитивно. И вообще, все это опускает нас в болото. Все эти разделения на нации, религии и так далее. У меня отец аварец, мама кумычка, ну и что? Люди удивляются, как так. Ну вот так. Я бы вообще всех нас назвал бы землянами. Это все наша общность. Есть понятие коллективного разума — вот его у нас нет даже на низком уровне. А мы бы должны его иметь на мировом уровне. Все проблемы бы тогда исчезли » , — сказал Магомаев .

Школа «Пять сторон света» была основана Гусейном и Ольгой Магомаевыми в селении Халимбек-аул в 1970-х годах (официальная дата основания — 1996-й год).