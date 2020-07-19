Аскаров победил Пантожу на UFC Fight Night 172, у россиянина нет поражений в карьере

Россиянин Аскар Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе, победил бразильца Александра Пантожу на UFC Fight Night 172 единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. Турнир проходит в ОАЭ на Бойцовском острове. Также он носит названия UFC on ESPN + 30 и UFC Бойцовский остров 2.

У 27-летнего Аскарова 12 побед и 1 ничейный результат в ММА. У 30-летнего бразильца 22 победы и 5 поражений.

Турнир UFC на Бойцовском острове 19 июля: расписание и прямая трансляция