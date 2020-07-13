Турнир UFC на Бойцовском острове 19 июля: расписание и прямая трансляция

В ночь на 19 июля по московскому времени на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет третье из запланированных событий.

На острове Яс состоится UFC Fight Night с главным боем между бразильцем Дейвисоном Фигейреду и американцем Джозефом Бенавидесом в наилегчайшем весе.

Этот турнир носит названия UFC Fight Night 172, UFC on ESPN + 30 и UFC Бойцовский остров 2.

UFC Fight Night Фигейреду — Бенавидез, UFC Fight Island, остров Яс, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

Предварительные бои (начало — 0.00 мск 19 июля, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Тяжелый вес, 120,2 кг: Карлос Фелипе (Бразилия) — Сергей Спивак (Молдавия)

Легкий вес, 70,3 кг: Дави Рамос (Бразилия) — Арман Царукян (Россия)

Наилегчайший вес, 56,7 кг: Малкольм Гордон (Канада) — Амир Албази (Англия)

Легчайший вес, 61,2 кг: Бретт Джонс (Уэльс) — Монтел Джексон (США)

Легкий вес, 70,3 кг: Джо Даффи (Ирландия) — Жоэль Альварес (Испания)

Полулегкий вес, 65,8 кг: Грант Доусон (США) — Нэд Наримани (Англия)

Полутяжелый вес, 93,0 кг: Роман Долидзе (Грузия) — Хадис Ибрагимов (Россия)

Основной кард (начало — 3.00 мск, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Наилегчайший вес, 56,7 кг: Александр Пантожа (Бразилия) — Аскар Аскаров (Россия)

Наилегчайший вес, женщины, 56,7 кг: Ариана Липски (Бразилия) — Луана Каролина (Бразилия)

Легкий вес, 70,3 кг: Марк Диакези (Англия) — Рафаэль Физиев (Киргизия)

Средний вес, 83,9 кг: Джек Херманссон (Швеция) — Келвин Гастелум (США)

Наилегчайший вес, 56,7 кг: Дейвисон Фигейреду (Бразилия) — Джозеф Бенавидес (США)