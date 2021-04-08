Артем Тарасов – о Емельяненко: «Он болен, алкоголизм – это страшная болезнь»

Боец ММА Артем Тарасов в интервью «СЭ» рассказал, что Джиган может выиграть у Емельяненко в бою по правилам бокса. Дата боя и площадка, на которой он пройдет, пока не определены.

— Емельяненко ведет себя по отношению к Джигану высокомерно. Говорит: ну подумаешь, какой-то кикбоксер…

— Александр ведет себя как боец и не боец. Мы все забываем, что Джиган – мастер спорта по кикбоксингу. Когда мы с ним боксировали, то я заметил, что у него реально неплохой уровень. Я верю, что по боксу он может выиграть Емельяненко.

— Как думаешь, у Александра получится вернуться в профессионалы? Да, в поп-ММА сейчас можно и больше денег заработать, но профбои – это другой уровень.

— Наверное, может. Все зависит от человека. Ты же не будешь решать за него. Но он болен, алкоголизм – это страшная болезнь, которую надо лечить. Все его соратники пытаются ему помочь, но, насколько это получается, мне неизвестно. Но, видя Саню, мне стало грустно. Такой боец, как Емельяненко! Мы росли на его боях. Надеюсь, у него все будет хорошо. И он сможет выступать на профессиональном уровне и в поп-ММА. Главное – не убить свою репутацию, потому что проигрыш артисту – это не очень круто.

Ранее Емельяненко и Джиган побывали на пресс-конференции проекта Punch Club. Там 35-летний рэпер сообщил, что имеет опыт выступления в единоборствах, в частности в ММА. 39-летний Емельяненко — профессиональный боец ММА (28 побед, 8 поражений, 1 ничья). Также у него есть два боя в боксе: первый, состоявшийся в 2009 году, закончился вничью, а в 2019-м он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин, Константин Колмаков)