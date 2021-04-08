Артем Тарасов: «После боя с Кокляевым было ощущение, что меня обманули»

Боец ММА Артем Тарасов в интервью «СЭ» рассказал о бое с Михаилом Кокляевым.

– Благодаря мне, Дацику и Мише Кокляеву такое шоу посмотрело очень много людей. Прошло прикольное событие, но в плане организации осталось много вопросов. Было внутренние ощущение, что меня *** (обманули. – Прим. ред.).

– Что ты имеешь в виду?

– Было меньшее количество раундов, нежели прописано в контракте. Сделали четыре раунда по две минуты. Понятное дело, что это делалось, потому что иначе Мише было бы тяжелее дышать. Потом еще перчатки должны были быть 10-го размера, а они стали 16-го. Я никогда в таких не тренировался даже! Большая разница. А удары в перчатках 10-го размера были бы куда мощнее. Подстраховались в плане его и моего здоровья. Было много медицинских тестов. Когда ты идешь к врачам, то они уже чуть ли не готовы к тому, что ты должен умереть (смеется). Там проверки, которые очень тяжело пройти. Они страховались, а я уже на все соглашался, потому что был момент, когда бой вообще могли отменить. Для меня это был не вариант. Правда, в итоге получилось, что победу судьи отдали ему. Подумал: «Ну, ладно…»

– Твой бой с Кокляевым многие называли цирком. Есть что ответить?

– Вчерашний хейтер – сегодняшний фанат. Я вышел против человека, который в два раза тяжелее меня. И не важно, из какой он сферы. С точки зрения бокса этот бой не был профессиональным. Ни Миша, ни я не являются профессиональными боксерами. Главное – многие смотрели этот бой. На РЕН ТВ были большие рейтинги, одни из самых крупных, даже больше, чем с Емельяненко. И еще весь зал ушел после моего боя. Это значит, что людям было важно посмотреть мое противостояние.

– Скажи честно: тебе без разницы, что говорят о тебе? Главное – кэш?

– Я понимаю, что для меня бой с Кокляевым – это новый уровень. Этот поединок показывали по телевизору. Если же меня хейтят малолетки в YouTube, то и ладно. Я уже привык к этому! Но они же на улице бегают за мной толпой, я не могу спокойно пройти в торговом центре. То попросят сфоткаться, то еще что… Я чувствую, как у некоторых стучит сердце. Говорят: «Аааа, Артем! Ты красава!» А в интернете они смело могут писать все что угодно. Похейтить каждый может, а выйти с человеком, который в два раза тебя тяжелее… Да еще и все сделали для Миши в этом бою. Перчатки – 16 унций, плюс раунды уменьшили. Бой был равный, можно было давать ничью, но я сказал, что не буду спорить с судьями. И если этот бой хейтят, значит, они не самые умные, туповатые. На улице же я суперстар.

– А сколько ты получил за бой с Кокляевым?

– Пять миллионов рублей.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин, Константин Колмаков)