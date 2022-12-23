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23 декабря, 23:33

«Что дозволено Юпитеру, дозволено и быку». Основатель АСА — об участии в турнире 16-летнего сына Кадырова

В АСА прокомментировали участие в турнире 16-летнего сына главы Чечни
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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В лиге АСА прокомментировали участие в 150-м номерном турнире 16-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Эли Кадырова.

Cегодня, 23 декабря, Кадыров-младший техническим нокаутом в первом раунде победил Ислама Акбарова.

«Думаю, что второй бой возможен, — сказал президент АСА Алексей Яценко на пресс-конференции после турнира. — Почему UFC можно организовывать бои, подписывать 17-летних бойцов, а нам нельзя в пику UFC подписать 16-летнего бойца и провести его бой?».

«Вот если бы боя 16-летнего в UFC не было бы, то нас бы сожрали, отвечаю, — добавил основатель лиги АСА Майрбек Хасиев. — Если UFC можно, то значит и остальным можно. Но когда мы это делаем, то это плохо. Так тоже к этим вопросам относиться нельзя. Как говорится, то, что дозволено Юпитеру, дозволено и быку. Вот и все».

Эли Кадырова секундировал непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.

Эли Кадыров. 16-летний сын Кадырова победил в ММА. Поединок закончился в первом раунде

Эли Кадыров
ММА
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