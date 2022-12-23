В лиге АСА прокомментировали участие в 150-м номерном турнире 16-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Эли Кадырова.

Cегодня, 23 декабря, Кадыров-младший техническим нокаутом в первом раунде победил Ислама Акбарова.

«Думаю, что второй бой возможен, — сказал президент АСА Алексей Яценко на пресс-конференции после турнира. — Почему UFC можно организовывать бои, подписывать 17-летних бойцов, а нам нельзя в пику UFC подписать 16-летнего бойца и провести его бой?».

«Вот если бы боя 16-летнего в UFC не было бы, то нас бы сожрали, отвечаю, — добавил основатель лиги АСА Майрбек Хасиев. — Если UFC можно, то значит и остальным можно. Но когда мы это делаем, то это плохо. Так тоже к этим вопросам относиться нельзя. Как говорится, то, что дозволено Юпитеру, дозволено и быку. Вот и все».

Эли Кадырова секундировал непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.