Артем Лобов: «Если надо, буду драться хоть до 80 лет»

Российско-ирландский боец Артем Лобов заявил в интервью «СЭ», что сейчас не думает о завершении карьеры.

— Как долго еще будете выступать? Здоровье ведь у нас одно.

— Это да, но здесь ситуация такая: надеюсь, что не придется долго, но реальная ситуация бывает совсем другой. Иногда бойцы уже понимают, что им не нужно выступать, да и желания у кого-то может не быть, но финансовое положение заставляет это делать. Очень надеюсь, что со мной такого не случится, но тут уже как карта ляжет. Постараюсь развиваться параллельно, найти какие-то способы хорошего заработка, чтобы не зависеть от боев. Чтобы при случае, когда я почувствую, что здоровье начинает сдавать или возраст поджимает, я мог сказать: «Окей, я ухожу», но при этом продолжать кормить семью. Мой приоритет — кормить семью, чтобы мой сын всегда был одет и обут, чтобы он чувствовал себя комфортно и его жизнь была легче, чем моя. Так что, если надо, то буду драться хоть до 80 лет.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях.(Илья Андреев)

Первая часть большого интервью с Лобовым // Вторая часть большого интервью с Лобовым