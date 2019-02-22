Артем Лобов дебютирует в кулачных боях в ночь на 7 апреля. Его соперник выступал в UFC

Бывший боец UFC Артем Лобов (в ММА - 13 побед, 15 поражений, 1 ничья) проведет первый поединок в промоушене Bar Knuckle Championship в ночь на 7 апреля (по мск), сообщается в Инстаграме компании Gagarin Sports Management.

Его соперником станет американец Джейсон Найт (в ММА - 20 побед, 6 поражений). У 26-летнего Найта также есть опыт выступлений в UFC - там он провел 9 боев (4 победы, 5 поражений).

32-летний Лобов, представляющий Россию и Ирландию, расторг контракт с UFC в конце января этого года.

Bar Knuckle Championship позиционирует себя как лига кулачных боев. Броски, переводы в партер, удары ногами там запрещены. При этом спортсмены дерутся без перчаток.

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