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Сегодня, 10:36

Артем Левин поделился мнением о победе Перейры над Блаховичем

Виктория Кравченко
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Российский кикбоксер Артем Левин прокомментировал победу Алекса Перейры над Яном Блаховичем на UFC 291.

«Думаю, Блахович победил. Перейра хоть и тупой, но более продаваемый. Такого же непродающего бойца, как Хилл, он может пройти и, скорее всего, пройдет. При этом сам Перейра со своим лицом истукана продаваем только за счет Адесаньи», — цитирует Левина «РБ Спорт».

Перейра победил Блаховича раздельным решением судей. У бразильца восемь побед и два поражения.

На счету Блаховича 29 побед, десять поражений и одна ничья.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-levin-o-pobede-perejry-nad-blahovichem-perejra-hot-i-tupoj-no-bolee-prodavaemy-j/
Алекс Перейра
Ян Блахович
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