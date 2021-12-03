Арсланалиев нокаутировал Настюхина на турнире One
3 декабря, 23:34
Представляющий Турцию Сайгид-Гусейн Арсланалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде Тимофея Настюхина на турнире One Championship — Winter Warriors.
Это был второй бой между ними: в сентябре 2018 года Арсланалиев нокаутировал Настюхина в первом раунде.
На счету 27-летнего уроженца Дагестана Арсланалиева 9 побед и 2 поражения в ММА. У 32-летнего Настюхина 14 побед, 6 поражений.
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