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Арсланалиев нокаутировал Настюхина на турнире One

3 декабря, 23:34
Арсланалиев нокаутировал Настюхина на турнире One.
Арсланалиев нокаутировал Настюхина на турнире One.

Представляющий Турцию Сайгид-Гусейн Арсланалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде Тимофея Настюхина на турнире One Championship — Winter Warriors.

Это был второй бой между ними: в сентябре 2018 года Арсланалиев нокаутировал Настюхина в первом раунде.

На счету 27-летнего уроженца Дагестана Арсланалиева 9 побед и 2 поражения в ММА. У 32-летнего Настюхина 14 побед, 6 поражений.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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