Арсланалиев нокаутировал Настюхина на турнире One.

Представляющий Турцию Сайгид-Гусейн Арсланалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде Тимофея Настюхина на турнире One Championship — Winter Warriors.

Это был второй бой между ними: в сентябре 2018 года Арсланалиев нокаутировал Настюхина в первом раунде.

На счету 27-летнего уроженца Дагестана Арсланалиева 9 побед и 2 поражения в ММА. У 32-летнего Настюхина 14 побед, 6 поражений.