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Сирил Ган: «Выиграю у Нганну решением или даже сабмишеном»

02:12

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган поделился ожиданиями от поединка с Франсисом Нганну.

«Франсис знает, что я могу укрощать силу. Думаю, что выиграю у него решением — в той манере, которой я выиграл у Жаирзиньо. Возможно даже финиширую его сабмишеном, почему нет?», — сказал Ган в интервью BT Sport.

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.

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Никита Горшенин все материалы автора
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