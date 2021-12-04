Сирил Ган: «Выиграю у Нганну решением или даже сабмишеном»
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган поделился ожиданиями от поединка с Франсисом Нганну.
«Франсис знает, что я могу укрощать силу. Думаю, что выиграю у него решением — в той манере, которой я выиграл у Жаирзиньо. Возможно даже финиширую его сабмишеном, почему нет?», — сказал Ган в интервью BT Sport.
Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.
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