Сирил Ган: «Выиграю у Нганну решением или даже сабмишеном»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган поделился ожиданиями от поединка с Франсисом Нганну.

«Франсис знает, что я могу укрощать силу. Думаю, что выиграю у него решением — в той манере, которой я выиграл у Жаирзиньо. Возможно даже финиширую его сабмишеном, почему нет?», — сказал Ган в интервью BT Sport.

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.