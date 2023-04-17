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Сегодня, 11:15

Арнольд Аллен сделал заявление после поражения Холлоуэю

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе Арнольд Аллен (19-2) поблагодарил экс-чемпиона Макса Холлоуэя (24-7) за бой.

«Для меня большая честь делить клетку с легендой Максом Холлоуэем. Я просто не был достаточно хорош этим вечером. Спасибо за поддержку», — написал Аллен в соцсетях, на что Холлоуэй ответил: «Для меня честь драться с тобой. Спасибо!»

Холлоуэй победил Аллена единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.
ММА
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