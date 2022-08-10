Армен Петросян подерется с Эй Джей Добсоном 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби

31-летний армянский боец Армен Петросян (7-2) проведет второй бой в UFC против 30-летнего американца Эй Джей Добсона (6-1) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Twitter-аккаунт The MMA Media.

Петросян дебютировал в UFC с поражения. 9 июля он проиграл Кайо Борральо (12-1) единогласным решением судей. Бой состоялся на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

Добсон потерпел первое поражение в прошлом бою против Джейкоба Мэлкуна (6-2). Он проиграл единогласным решением судей 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США.