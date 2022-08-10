Магомед Анкалаев обратился к Блаховичу: «Дана Уайт не сможет уберечь тебя от меня»

30-летний россиянин Магомед Анкалаев (18-1) раскритиковал бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Яна Блаховича (29-9), который требует дать ему титульный бой против Иржи Прохазки (29-3).

«Ты проиграл последние два боя за титул, — написал Анкалаев в Twitter. — Дана Уайт не сможет уберечь тебя от меня. Мик Мейнард [матчмейкер UFC], не позволяй этому парню убежать от меня. Я остановлю его. В Польше проживает 38 миллионов человек, и это не делает тебя большой звездой. Ты говоришь, что не убегаешь от соперников, но UFC предложила тебе подраться со мной. Я согласился. Погнали, я готов».

Анкалаев победил Энтони Смита (36-17) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США. Таким образом, россиянин вышел на второе место в истории полутяжелого веса UFC по победам подряд.

Блахович в прошлом бою победил Александра Ракича (14-3). Серб повредил колено в третьем раунде и не смог продолжить бой. Судьи отдали победу поляку техническим нокаутом. Бой состоялся 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.