Ислам Махачев назвал позорным поведение Чарльза Оливейры

30-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) считает, что Чарльз Оливейра (33-8) пытался уклониться от боя с ним, вызывая таких соперников, как Нейт Диас (20-13) и Конор Макгрегор (22-6).

«Чарльз очень хорош. У него отличная победная серия, он победил много сильных соперников, — сказал Махачев в интервью DC & RC. — Но когда чемпион просит себе в соперники кого-то вроде Нейта Диаса или Конора Макгрегора, который в последний раз побеждал пять или шесть лет назад, — это позор. Он пытался их вызвать, но забыл мое имя.

Когда его спрашивают обо мне, он говорит, что ему нужны деньги. Но когда он дрался с Дастином Порье или Джастином Гэтжи, он не думал о деньгах. Теперь, когда ему нужно драться со мной, он говорит, что хочет боя в Бразилии, что ему нужны деньги. Мне кажется, он просто оправдывается. Это позор».

Также Махачев уверен, что он без труда сделает бразильцу тейкдаун, а затем легко его побьет.

«Я очень быстро проведу ему тейкдаун, — отметил Махачев. — Конечно, я верю, что легко его побью. Брат, он проиграл в UFC семь раз. Он не расстроится, если проиграет еще один. Люди финишировали его семь раз! И этот парень — чемпион моего дивизиона. Я очень расстроен».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.