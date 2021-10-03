Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе мусульманской встречи для ютуб-канала Eman Channel ответил на вопрос о том, говорил ли он с Криштиану Роналду об Исламе.

— Обсуждали ли вы когда-нибудь с Криштиану Роналду Ислам? И есть вероятность, что он обратится в нашу веру?

— Роналду постоянно говорит: «Салам Аллейкум», «Иншаллах» (смеется). Он понимает религию. Думаю, он придерживается своей веры, я придерживаюсь своей. Когда я встречаю людей, никогда не спрашиваю: «Эй, какой ты религии?». Это не очень хороший пример от мусульманина, такое поведение. Я никогда не говорю с людьми об их религии, во что они верят. Во что верят — это их решение. Я никогда с ним не говорил об этом.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца в октябре прошлого года.