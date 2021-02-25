Анкалаев уверен, что Немков мог бы стать топом в UFC

Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев оценил шансы чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова преуспеть в UFC.

«100 процентов [он смог бы стать топом в UFC]. Мы с ним сталкивались, и я знаю, что он сильный парень. Он показал себя достойно», — сказал Магомед в интервью «СЭ».

Немков и Анкалаев встречались в финале чемпионата России по ММА в июне 2014 года в Ханты-Мансийске. После двух ничейных пятиминуток победу в экстра-раунде одержал Анкалаев.

Сейчас Анкалаев занимает 11-ю строчку в полутяжелом дивизионе UFC. В ночь на 28 февраля он проведет бой с Никитой Крыловым на турнире UFC Fight Night 186. В случае победы над Крыловым он ворвется в топ-10.

Немкова проведет ближайший бой в апреле — в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator с американцем Филом Дэвисом, которого он уже побеждал раздельным решением в 2018 году.

(Ислам Бабаджанов)