Александр Емельяненко проведет кулачный поединок

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поучаствует в кулачном поединке. Об этом сообщил представитель спортсмена Азамат Бостанов.

«Соперник — Тимур Слащинин. Чемпион Хардкора в тяжелом весе, чемпион Европы среди юношей по боксу. Гонорар не могу назвать. Но Емельяненко обязательно вернется в классический ММА», — цитирует Eurosport Бостанова.

Александр Емельяненко одержал в ММА 28 побед (20 нокаутом) и потерпел 8 поражений, а один бой завершился вничью.