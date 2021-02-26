Александр Емельяненко проведет кулачный поединок
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поучаствует в кулачном поединке. Об этом сообщил представитель спортсмена Азамат Бостанов.
«Соперник — Тимур Слащинин. Чемпион Хардкора в тяжелом весе, чемпион Европы среди юношей по боксу. Гонорар не могу назвать. Но Емельяненко обязательно вернется в классический ММА», — цитирует Eurosport Бостанова.
Александр Емельяненко одержал в ММА 28 побед (20 нокаутом) и потерпел 8 поражений, а один бой завершился вничью.
Дополнительная информация:
https://www.eurosport.ru/mixed-martial-arts/story_sto8148262.shtml
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